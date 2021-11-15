Экс-глава Раменского района заявил о желании найти убийц любовницы

Признанный присяжными невиновным в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков заявил о желании найти ее убийц. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Кулаков рассказал, что все обвинения в преступлении в свой адрес считает несуразными. Он также отметил, что вести расследование непросто, но ему важно узнать, кто именно стоит за гибелью девушки. «Хочу выяснить, что это было и почему так произошло», — заявил он.

Ранее в октябре пять из шести присяжных посчитали Кулакова невиновным в убийстве Исаенковой. Судья Диана Алмаева приказала освободить экс-чиновника прямо в зале суда. Кулаков признал, что у него были совместные планы на проживание с любовницей, но в ее убийстве он невиновен.

Вердикту присяжных предшествовала раскрытая во время очередного заседания суда переписка погибшей с угрозами от неизвестного человека.

Андрей Кулаков был единственным обвиняемым по уголовному делу. По версии следствия, 2 мая 2019 года он якобы убил Евгению Исаенкову, которая была заместителем председателя районной общественной палаты. Она сидела за рулем своего Mercedes, припаркованного в лесу. Предполагалось, что рядом с ней на пассажирском сиденье находился Кулаков. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.