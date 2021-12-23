В Японии создали экран со вкусом

Профессор Университета Мэйдзи в Токио создал прибор, который способен синтезировать вкусы. Об этом сообщает Reuters.

Специалист университета Хомей Мияшита (Homei Miyashita) представил устройство Taste the TV (TTTV), которое представляет собой умный телеэкран с устройством, которое может синтезировать различные пищевые вкусы. По словам ученого, девайс позволит людям попробовать вкусы различных блюд из ресторанов со всего мира в домашних условиях.

Изобретение Мияшиты имеет 10 небольших канистр, в которых находятся различные пищевые добавки. В зависимости от запросов пользователя специальный алгоритм смешивает компоненты, чтобы получить необходимый вкус. После этого получившийся состав в жидком состоянии стекает на специальную подложку, которую можно попробовать языком.

По задумке специалиста, люди могли бы выбирать различные виды пищи на экране, а затем пробовать их вкус. Хомей Мияшита заявил, что данное изобретение может быть полезным в условиях пандемии, когда возможность посещения ресторанов и перелетов между странами ограничена. «Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — отметил профессор.

Под руководством Мияшиты работают около 30 студентов, с помощью которых он ранее создал умную вилку — аксессуар якобы делает вкус пищи более насыщенным. По оценке ученого, создание коммерческого прототипа Taste the TV обойдется в 100 000 иен, или около 64 тысяч рублей.

В сентябре ученые назвали снижающие длительность жизни продукты. К ним специалисты отнесли ультрапастеризованные продукты, обработанное красное мясо и полуфабрикаты, жареная пища, продукты с добавлением сахара.