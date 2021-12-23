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Курс лиры укрепился

Национальная валюта Турции укрепилась на 10 процентов после рекордного падения

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Национальная валюта Турции в четверг, 23 декабря, укрепилась на 10 процентов после рекордного падения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллар подешевел до 10,84 лиры за единицу американской валюты. По отношению к евро нацвалюта Турции торгуется на отметке 12,43.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. Для поддержки такой практики правительство изменит правила по депозитам. Речь идет о компенсации убытков клиентам банков, если их ставка вклада не покроет падение лиры по отношению к доллару.

Марина Совина
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