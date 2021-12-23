Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Президент России Владимир Путин назвал демографию одной из важнейших проблем России, в том числе в области экономики. По его словам, в стране наблюдается серьезная нехватка рабочих рук. Об этом глава государства заявил на большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«У нас сейчас 81 с небольшим миллионов человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить [это число] к 24, 30 году», — подчеркнул глава государства.

Он указал, что решение такой проблемы является одним из факторов экономического роста, и это без учета геополитической составляющей, которая также существенным образом зависит от демографии. Поэтому, заключил президент, сбережение народа является не только одной из важнейших задач, но и драйвером роста.

Среди других драйверов роста он назвал повышение производительности труда и развитие инфраструктуры, на которую только напрямую из бюджета идет 500 миллиардов рублей. Кроме того, в рамках нацпроектов на эти цели направлены 260 миллиардов, а в следующие годы расходы только увеличиваются. В общей сложности из Фонда национального благосостояния (ФНБ), по словам Путина, на инфраструктурные задачи направят 2,5 триллиона рублей в ближайшие годы.

До этого в начале пресс-конференции глава государства признал, что что в стране наблюдается увеличение смертности.

Пресс-конференция Путина проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов.