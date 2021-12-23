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Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики и косметологии

Певица Ирина Салтыкова не курит и не употребляет алкоголь для сохранения молодости

Кадр: Super! / YouTube

Российская певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», раскрыла секрет сохранения молодости без пластических операций и косметологических процедур. Интервью с ней появилось на YouTube-канале Super.ru.

55-летняя знаменитость призналась, что не курит и не употребляет алкоголь на постоянной основе, так как они негативно сказываются на внешности. По мнению исполнительницы, во многом на внешний вид также влияет генетика. «Я от природы не люблю жирное, хотя эклеры люблю и буду есть каждый день. Я себе ни в чем не отказываю, но во всем нужна мера. Главное — хороший обмен веществ», — заявила она.

Героиня материала отметила, что могла бы выглядеть еще лучше, поэтому она стремится к постоянному улучшению физического и внутреннего состояний. «Секрета нет — каждый может попробовать. Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, ни на кого не злиться. И третье — уверенность в себе. А может, и выпить, но разово!» — заключила Салтыкова.

В мае Ирина Салтыкова рассказала о насилии со стороны бывшего супруга, музыканта Виктора Салтыкова. По ее словам, он сильно ревновал и хотел, чтобы она сидела дома. Салтыкова отметила, что артист регулярно наносил ей побои, когда напивался.

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Карина Черных
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