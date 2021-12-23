Опустошенные месторождения «Нафтогаза» назвали угрозой для Украины

Опустошенные месторождения «Нафтогаза» несут долгосрочную угрозу для Украины, уверен экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что в ближайшие пару лет стране ничего не грозит.

«Месторождения эксплуатируются на протяжении десятков лет. То есть то, что значительная часть оказалась опустошена, не значит, что завтра они прекратят существовать. Да, в долгосрочной перспективе это несет определенные угрозы для бизнеса и экономики страны, но только в долгосрочной. Ближайшие несколько лет это ничему не грозит», — уверен Кульбака.

Он добавил, что сказать точно, на сколько хватит газа, нельзя, потому что запасы всегда очень вероятностны, а коэффициент извлекаемости подсчитать сложно.

Срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80 процентов, рассказали в «Нафтогазе».

Ранее в декабре бывший премьер Украины Анатолий Кинах предрекал, что к январю-февралю 2022 года в стране начнутся перебои с поставками газа.

