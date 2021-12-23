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Путин ответил на вопрос о Навальном фразой «сидельцы были, есть и будут»

Президент Путин о деле Навального: сидельцы всегда были, есть и будут в любой стране

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Нет ни одного материала, подтверждающего отравление основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си» в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Мы просили материалы про этот, "Новичок" или как его там. Нам не дали, давайте закроем тему», — сказал глава государства.

Комментируя уголовное дело в отношении Навального, Путин отметил, что «сидельцы всегда были, есть и будут в любой стране». По словам главы государства, не надо при этом прикрываться политической деятельностью.

В октябре Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.

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Варвара Кошечкина
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