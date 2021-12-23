Россияне стали чаще покупать новогодние елки онлайн

В 2021 году россияне стали чаще покупать новогодние елки и украшения в интернете, сообщают «Известия».

Так, продажи искусственных елок в онлайне увеличились на 28 процентов по сравнению с прошлым годом, а на уличных ярмарках, наоборот, спрос уменьшился на 12 процентов. Популярность живых елок тоже выросла: по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных страны), в 2021 году их на 11 процентов чаще приобретали в офлайне и на 38 процентов — в интернет-магазинах.

«Доля онлайн-продаж новогодней атрибутики за время пандемии кратно выросла, с 5 процентов в 2019 году до 27 процентов в конце 2021 года. (…) Продавцы живых елей и сосен также активно осваивают интернет, рассчитывая прежде всего на горожан в мегаполисах», — заявили эксперты «Чек Индекс».

Ранее аналитики из компании Ntech заявили, что на Новый год россияне чаще всего покупают не шампанское, а вино. Спрос на винные напитки в конце декабря увеличивается в 4,5 раза (+352%). На втором месте находится игристое вино, и только на третьем — шампанское. Спрос на него повышается на 269 процентов.