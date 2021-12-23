Названы российские мегаполисы с самой дорогой арендой на Новый год

Больше всего заплатить за посуточную аренду жилья на зимние праздники придется в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН при изучении рынка съемной недвижимости в российских городах-миллионниках, передает РБК.

Средняя арендная ставка на Новый год (с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022-го) в мегаполисах достигла 4,5 тысячи рублей за сутки — на девять процентов больше, чем в 2020-м. В Москве и Петербурге съемное жилье в этот период обойдется дороже всего — 7,9 и 5,8 тысячи рублей за сутки соответственно. Следом идут Казань (5 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (4,6 тысячи рублей), Нижний Новгород и Новосибирск (4,4 тысячи рублей).

Самый сильный скачок цен на посуточную аренду аналитики отметили в Казани — там по сравнению со стандартными ставками в декабре в праздники жилье подорожало на 16,7 процента. Второе место по росту стоимости заняла Москва (на 16,6 процента), а третье — Нижний Новгород (на 14,9 процента), который Министерство культуры признало новогодней столицей России.

Значительное подорожание жилья специалисты также отметили в Санкт-Петербурге (на 14,7 процента) и Воронеже (на 13 процентов). Минимальным рост цен на посуточную аренду оказался в Красноярске (на 1,1 процент), Уфе (на 2,9 процента) и Перми (на 3,7 процента).

Ранее аналитики отметили, что по сравнению с 2020 годом спрос на недвижимость в преддверии Нового года в России вырос на 15 процентов. Ажиотаж на аренду жилья в стране связан с опасением россиян выезжать за границу на фоне пандемии коронавируса и возникновения опасного омикрон-штамма.

