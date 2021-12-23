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Российский иммунолог оценил эффективность препарата от коронавируса «Мир 19»

Иммунолог Крючков: препарат от коронавируса «Мир 19» теоретически может стать прорывным

Фото: Пресс-служба ФМБА России / РИА Новости

Если завершающие исследования подтвердят эффективность препарата от коронавируса «Мир 19», то это может стать большим прорывом. Так препарат оценил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводит «Москва 24».

Пока сложно говорить о стопроцентной эффективности препарата, отметил российский иммунолог. «Сейчас он зарегистрирован по исследованию первой-второй фазы, а эффективность оценивается еще и в третьей фазе», — объяснил Крючков.

По словам иммунолога, новый препарат «Мир 19», попадая в клетку, мешает репликации вируса и нарушает цикл его размножения. Крючков отметил, что теоретически у препарата есть все шансы доказать свою эффективность, в таком случае это будет прорыв мирового уровня.

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«Разработчики ФМБА России имеют, наверное, самый большой опыт в России работы с этой технологией интерферирующих РНК, очень давно этим вопросом занимаются, поэтому у них есть шанс преуспеть», — резюмировал Крючков.

Ранее была опубликована инструкция к новому российскому препарату от коронавируса «Мир 19», который был зарегистрирован 23 декабря. Препарат разрешено применять людям в возрасте от 18 до 65 лет. Курс лечения «Миром 19» составляет 14 дней. Его надо вводить ингаляционно два раза в день с промежутком в семь-восемь часов.

«Мир 19» был разработан по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека. Клинические исследования доказали безопасность и эффективность препарата «Мир 19» и установили, что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. В течение первой фазы испытаний у здоровых добровольцев наблюдалась хорошая переносимость препарата.

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Анна Филипенко
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