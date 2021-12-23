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В Литве призвали отвернуть предложения России по гарантиям безопасности

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО отвергнуть предложения Москвы по безопасности
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности. Об этом он заявил в интервью The Times.

По его словам, Вильнюс не считает, что какие-либо переговоры должны начинаться по инициативе, с которой выступила Москва. Глава ведомства отметил, что среди членов НАТО не ведется никаких разговоров о том, чтобы вывести войска альянса с литовской территории. Он подчеркнул, что в Литве верят в необходимость сохранять текущий уровень безопасности в регионе. При этом Ландсбергис заявил, что единственные переговоры, которые в Вильнюсе хотели бы видеть, — по поводу усиления гарантий безопасности региона, который начинается от Черного моря в Румынии и заканчивается у Эстонии.

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Помимо этого, литовский министр выступил за то, чтобы НАТО увеличила поставки оборонного вооружения на Украину.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что компромисс между Россией и альянсом о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. По его словам, в этом вопросе все страны-члены НАТО продолжают придерживаться единой позиции. Он также передал, что в альянсе сохраняется убеждение по поводу российских вооруженных сил, якобы сохраняющих свое присутствие на границе с Украиной, несмотря на призывы альянса к деэскалации.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Марина Совина
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