Ученые назвали помогающий в борьбе с гипертонией продукт

Ученые из Американской кардиологической ассоциации сообщили, что фисташки могут помочь в борьбе с гипертонией. Об этом пишет Daily Express.

Специалистами было проведено исследование, в котором участвовали две группы испытуемых, страдающих одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа.

Первая группа испытуемых питалась продуктами с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а в рацион второй группы исследователи включили фисташки.

Спустя четыре недели наблюдений специалисты пришли к выводу, что благодаря фисташкам удалось значительно снизить общее периферическое сопротивление. Кроме того, повысился сердечный выброс и улучшились некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

«Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна», — подчеркнули исследователи.

Ранее диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала об универсальной пользе от ежедневного употребления фисташек. По ее словам, фисташки богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин. Также в них содержатся витамины А и Е, которые сохраняют молодость кожи, поддерживают иммунитет и улучшают зрение. Кроме того, в фисташках содержится магний, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления.

