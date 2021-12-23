Путин пообещал помочь Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ. Ее трансляцию на YouTube ведет ТАСС.

Журналистка из Бурятии напомнила Путину, что минувшей ночью в столице республики произошел пожар на ТЭЦ, в результате чего почти половина города осталась без отопления и горячей воды. Она отметила, что, по предварительным оценкам, средств региона для полного восстановления ТЭЦ не хватит, и попросила Путина посодействовать в помощи.

Президент пообещал заняться этой проблемой сразу после окончания пресс-конференции. «Закончим и прямо сейчас выясним, что там происходит, и чем можно помочь», — отметил он.

Ранее 23 декабря стало известно, что на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ загорелась электрическая проводка. В результате аварии были отключены четыре котла, из-за этого в части районов сибирского города снижена подача тепла. СК после аварии возбудил уголовное дело.