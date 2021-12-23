Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин пообещал помочь Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ

Путин пообещал заняться аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ после пресс-конференции и помочь

Фото: МЧС РФ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции пообещал разобраться в ситуации с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ. Ее трансляцию на YouTube ведет ТАСС.

Журналистка из Бурятии напомнила Путину, что минувшей ночью в столице республики произошел пожар на ТЭЦ, в результате чего почти половина города осталась без отопления и горячей воды. Она отметила, что, по предварительным оценкам, средств региона для полного восстановления ТЭЦ не хватит, и попросила Путина посодействовать в помощи.

Президент пообещал заняться этой проблемой сразу после окончания пресс-конференции. «Закончим и прямо сейчас выясним, что там происходит, и чем можно помочь», — отметил он.

Ранее 23 декабря стало известно, что на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ загорелась электрическая проводка. В результате аварии были отключены четыре котла, из-за этого в части районов сибирского города снижена подача тепла. СК после аварии возбудил уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН
Путин допустил новую силовую операцию Киева в Донбассе
Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу
Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между женщиной и мужчиной
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Ректор Казанского университета не признал вину в подстрекательствах к убийствам
Обезьяна утащила щенка на крышу и несколько дней ухаживала за ним
Путин прокомментировал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов
Путин ответил на вопрос о дефолте «Роснано»
Путин пообещал помочь Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ
В Швейцарии несколько месяцев прививали граждан просроченными вакцинами
Выбор журналисток в пользу красной одежды на пресс-конференции Путина объяснили
Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter