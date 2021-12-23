СК возбудил уголовное дело после пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В СК уточнили, что завели дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

По данным ведомства, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло из-за нарушения техники безопасности на объекте. Из-за пожара ТЭЦ причинен ущерб в размере более чем одного миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС, из-за пожара на ТЭЦ прокуратура Бурятии начала проверку. На место ЧП выехала республиканский прокурор Галина Ковалева.

Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии произошла утром в четверг, 23 декабря. Из-за возгорания электрической проводки на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС и приготовились отселять людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии. В результате пожара отключили четыре котла, из-за чего в части районов снижена подача тепла и приостановлена работа детских садов и школ.