Путин рассказал о постковидном восстановлении больных

России удалось собрать в кулак все силы и достаточно эффективно противостоять всем угрозам, которые появились в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По его словам, одно из важных направлений работы — это не только профилактика, но и постковидное восстановление больных.

«Мы выделили необходимые ресурсы. Как это работает сегодня? К сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось», — отметил глава государства.

Только миллион человек прошел через эту систему диспансеризации, хотя она достаточно эффективно сказывается на здоровье людей, сказал Путин.

«Здесь тоже есть определенные сложности и предубеждения, связанные с тем, что люди просто боятся посещать лечебные заведения подобного рода, боятся столкнуться там с инфекцией» — предположил он и сообщил, что медики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и оказать существенную помощь перенесшим коронавирус.

Глава государства также отметил, что в России создана и отработана очень хорошая система постковидного восстановления больных. Он выразил надежду на то, что она будет расширяться.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит 23 декабря в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием они прошли обработку частицами серебра.