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Раскрыта причина выбора Собчак красного костюма на пресс-конференцию Путина

РЕН-ТВ: яркие наряды увеличивают шансы получить возможность задать вопрос президенту

Кадр: @xenia_sobchak

Журналисты раскрыли причину, по которой телеведущая Ксения Собчак выбрала яркий наряд на 17-ю пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Пост появился в Telegram-канале телеканала РЕН-ТВ.

Знаменитость посетила мероприятие в красном костюме, который состоит из брюк, облегающего топа с корсетным верхом и пиджака. Отмечается, что помимо Собчак одежду упомянутого цвета выбрали и другие представительницы средств массовой информации.

Авторы Telegram-канала заявили, что яркие наряды увеличивают шансы получить возможность задать вопрос главе государства.

Ежегодное мероприятие с участием президента России началось в 12:00 по московскому времени. В нынешнем году пресс-конференция проходит в очном формате. Всего на ней присутствует 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно пригласил Кремль.

Ранее появилась информация о том, что журналисты из регионов съехались на пресс-конференцию Путина в народных костюмах. Папарацци запечатлели репортеров, которые прибыли из разных регионов России, чтобы задать вопрос главе государства, в народной одежде, а также различных аксессуарах и головных уборах, символизирующих их родину.

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Карина Черных
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