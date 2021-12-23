Путин рассказал о работе российских ученых по коронавирусу в ЮАР

Группа российских ученых работает в Южно-Африканской Республике, где и был обнаружен омикрон-штамм коронавируса. Об этом высказался президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что российские специалисты успешно справляются с работой в ЮАР. Кроме того, президент напомнил об опасности омикрон-штамма коронавируса, борьба с которым продолжается в настоящее время.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российского лидера Владимира Путина гнетет информация о показателях смертности среди пациентов с коронавирусом в стране. «Смертность, действительно, высокая — это трагедия», — подчеркнул он.

Более того, противников вакцинации против COVID-19 Песков назвал «опасными дураками». В ответ на этот же вопрос, как одним словом можно описать людей, которые не ставят прививку, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подобные призывы — это «неразумные действия».