Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рассказал о работе российских ученых по коронавирусу в ЮАР

Путин заявил, что российские ученые работают в Южно-Африканской Республике по коронавирусу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Группа российских ученых работает в Южно-Африканской Республике, где и был обнаружен омикрон-штамм коронавируса. Об этом высказался президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что российские специалисты успешно справляются с работой в ЮАР. Кроме того, президент напомнил об опасности омикрон-штамма коронавируса, борьба с которым продолжается в настоящее время.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российского лидера Владимира Путина гнетет информация о показателях смертности среди пациентов с коронавирусом в стране. «Смертность, действительно, высокая — это трагедия», — подчеркнул он.

Более того, противников вакцинации против COVID-19 Песков назвал «опасными дураками». В ответ на этот же вопрос, как одним словом можно описать людей, которые не ставят прививку, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подобные призывы — это «неразумные действия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о низком уровне вакцинации в России
В ООН призвали Польшу обеспечить доступ на границу для помощи мигрантам
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета в России
Путин заявил об увеличении смертности в России
Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России
Путин рассказал об абсолютном рекорде в строительстве
Путин оценил работу ЦБ
Путин сравнил падение экономики в России с другими странами
В Иране заметили модернизированный советский танк
Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции
Против сообщивших о психическом расстройстве сына Плющенко завели уголовное дело
Началась ежегодная пресс-конференция Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter