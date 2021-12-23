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Врачи оценили вероятность госпитализации при омикроне

UKHSA: риск госпитализации при заражении омикрон-штаммом на 70% ниже, чем при дельте

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Вероятность попасть в больницу у пациентов с омикрон-штаммом на 50-70 процентов ниже, чем у пациентов с дельтой. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

«Наше недавнее исследование показывает обнадеживающие первоначальные показатели того, что люди, которые заражаются омикроном, значительно меньше рискуют попасть в больницу, чем те, кто заразился другими вариантами», — говорится в исследовании.

Кроме того, согласно данным ученых, заразившиеся омикроном на 31-45 процентов реже попадают в реанимацию.

Однако данный штамм передается быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса, поэтому риск того, что показатели госпитализации и нагрузка на систему здравоохранения в этом году останутся высокими, сохраняется.

Также ученые пришли к выводу, что в случае с омикрон-штаммом среди переболевших COVID-19 чаще встречаются случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. По информации UKHSA, около 10 процентов инфицированных омикрон-штаммом в Великобритании ранее уже переболели коронавирусом.

Отмечается, что, по мнению врачей, применяемые в стране вакцины менее эффективны при защите от нового штамма, однако бустерная доза с большей вероятностью позволит предотвратить заражение. Ослабевать защита от вируса, по данным исследователей, будет спустя десять дней после вакцинации.

Ранее ученые Эдинбургского университета представили предварительные результаты исследования, которые показывают, что омикрон-вариант коронавируса SARS-CoV-2 менее опасен, чем предыдущие штаммы. Они пришли к выводу, что более «мягкий» омикрон-вариант замещает штамм дельта, поскольку легче передается от человека к человеку.

Марина Совина
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