Омикрон-вариант коронавируса оказался менее опасным

Ученые Эдинбургского университета представили предварительные результаты исследования, которые показывают, что омикрон-вариант коронавируса SARS-CoV-2 менее опасен, чем предыдущие штаммы. Выводы специалистов, которые пока еще не опубликованы в рецензируемом научном журнале, основаны на данных, демонстрирующих уменьшение риска госпитализации у зараженных новой формой вируса. Об этом сообщает The Washington Post.

Исследователи проанализировали данные о вакцинации, возрасте, половой принадлежности, сопутствующих состояниях здоровья и коронавирусной инфекции у населения Шотландии. Оказалось, что пациенты, зараженные омикрон-вариантом SARS-CoV-2, на 60 процентов реже попадают в больницу, чем те, что инфицированы доминирующим в мире дельта-вариантом. При этом более «мягкий» омикрон-вариант замещает штамм дельта, поскольку легче передается от человека к человеку.

Недавно вакцинированные люди обладают защитой против нового варианта коронавируса, хотя и в меньшей степени, чем от предыдущего штамма. Третья доза вакцины обеспечивает снижение риска симптоматического COVID-19 на 57 процентов. Бустерные вакцины предоставляют 80-процентную защиту.

Вероятность повторного заражения омикрон-вариантом в десять раз выше, чем заражения дельта-вариантом. Несмотря на возможное снижение риска госпитализации, новый штамм может привести к тому, что больше людей попадут в больницы, и нагрузка на врачей значительно вырастет.

Параллельно с этим группа ученых из Имперского колледжа Лондона подтвердила, что инфицированные омикроном на 15-20 процентов реже обращались в отделение неотложной помощи с тяжелыми симптомами и на 40 процентов реже госпитализировались по сравнению с теми, кто инфицирован дельтой.