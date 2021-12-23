Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Омикрон-вариант коронавируса оказался менее опасным

Ученые Эдинбургского университета представили данные о «смягчении» коронавируса

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Ученые Эдинбургского университета представили предварительные результаты исследования, которые показывают, что омикрон-вариант коронавируса SARS-CoV-2 менее опасен, чем предыдущие штаммы. Выводы специалистов, которые пока еще не опубликованы в рецензируемом научном журнале, основаны на данных, демонстрирующих уменьшение риска госпитализации у зараженных новой формой вируса. Об этом сообщает The Washington Post.

Исследователи проанализировали данные о вакцинации, возрасте, половой принадлежности, сопутствующих состояниях здоровья и коронавирусной инфекции у населения Шотландии. Оказалось, что пациенты, зараженные омикрон-вариантом SARS-CoV-2, на 60 процентов реже попадают в больницу, чем те, что инфицированы доминирующим в мире дельта-вариантом. При этом более «мягкий» омикрон-вариант замещает штамм дельта, поскольку легче передается от человека к человеку.

Недавно вакцинированные люди обладают защитой против нового варианта коронавируса, хотя и в меньшей степени, чем от предыдущего штамма. Третья доза вакцины обеспечивает снижение риска симптоматического COVID-19 на 57 процентов. Бустерные вакцины предоставляют 80-процентную защиту.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа

Вероятность повторного заражения омикрон-вариантом в десять раз выше, чем заражения дельта-вариантом. Несмотря на возможное снижение риска госпитализации, новый штамм может привести к тому, что больше людей попадут в больницы, и нагрузка на врачей значительно вырастет.

Параллельно с этим группа ученых из Имперского колледжа Лондона подтвердила, что инфицированные омикроном на 15-20 процентов реже обращались в отделение неотложной помощи с тяжелыми симптомами и на 40 процентов реже госпитализировались по сравнению с теми, кто инфицирован дельтой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»
Путин допустил появление общей валюты с Белоруссией
ЕС потребовал от Зеленского отменить санкции против оппозиционных СМИ
Путин напомнил о планах Запада по развалу России
Тренер сборной России по хоккею отказался считать команду главным фаворитом ОИ
В школе погибшего на морозе восьмилетнего мальчика рассказали о его семье
Путин защитил «Газпром» от обвинений Украины словами «врут все время»
Путин рассказал о постковидном восстановлении больных
Путин заявил о сложностях с диспансеризацией в России после COVID-19
Путин высказался о причинах обострения отношений с Украиной
В «Нафтогазе» спрогнозировали финальный провал «Северного потока-2»
Путин заявил о «надувшем» Россию НАТО
Экономист назвал условия для снижения инфляции до 4 процентов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter