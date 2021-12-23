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Стала известна дата возобновления РПЛ

РПЛ вернется 26 февраля матчем «Химки» — «Динамо»

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала календарь на начало 2022 года. Пост доступен в Twitter-аккаунте турнира.

РПЛ вернется 26 февраля. Первым матчем весенней части чемпионата станет встреча столичного «Динамо» и подмосковных «Химок».

Также в первом туре после возобновления чемпионата встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Эта встреча также пройдет 26 февраля.

После 18 туров в турнирной таблице чемпионата страны лидирует «Зенит». В активе зимнего чемпиона 38 очков. На два очка от команды Сергея Семака отстает «Динамо». Третье место занимает «Сочи», в активе клуба 31 очко.

Николай Костюков
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