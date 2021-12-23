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Путин назвал способную нормализовать отношения России и ЕС страну

Путин: Италия могла бы сыграть роль в нормализации отношений России с ЕС и НАТО

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У России и Италии сложились хорошие и устойчивые отношения, которые имеют надпартийный характер и не зависят от политических сил, оказавшихся на вершине власти. Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции назвал страну, способную нормализовать отношения России с ЕС и НАТО, трансляцию на YouTube ведет ТАСС.

«Вне зависимости от тех сил, которые возглавляют Италию, мы продолжаем то, что было заложено Берлускони. И этот надпартийный консенсус общенациональный является ключевым в отношениях между Россией и Италией. Италия — страна НАТО и член ЕС, но это не мешает нам работать», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что НАТО «надуло» Москву. По словам президента, с 1990-х годов произошло пять волн расширения альянса. «И теперь уже, пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие системы», — отметил российский лидер. Путин задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты появились возле их границ с Канадой и Мексикой.

Анжелика Бережная
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