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Определился победитель в короткой программе у фигуристов-одиночников на ЧР

Фигурист Семененко набрал 98,03 балла в короткой программе и стал лидером на ЧР

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Евгений Семененко оказался на первом месте после короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидер определился в четверг, 22 декабря. Победитель за свой прокат получил 98,03 балла. На втором месте оказался Марк Кондратюк (97,77 балла), тройку сильнейших замкнул Макар Игнатов (95,84 балла). Действующий чемпион России Михаил Коляда набрал 94,26 балла и завершил короткую программу на пятом месте.

Фигуристы представят произвольную программу в пятницу, 25 декабря. Турнир завершится в воскресенье, 26 декабря, показательными выступлениями.

По итогам турнира в Санкт-Петербурге будет сформирован состав сборной страны для участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Россию на Олимпиаде в мужском одиночном катании представят три фигуриста.

Алексей Гусев
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