В МИД России рассказали о рисках Вашингтона в диалоге с Москвой по безопасности

Использование Вашингтоном диалога с Москвой по гарантиям безопасности для продолжения военного освоения Украины приведет к неизбежному ухудшению ситуации. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о рисках США в диалоге с Россией, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона не потерпит предварительных условий американской администрации, обязывающих Кремль осуществлять на своей территории мероприятия, «которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам». «Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что предварительные условия будут расцениваться как отсутствие договороспособности Соединенных Штатов. Замглавы МИД обратил внимание, что все происходящее будет восприниматься «как ширма для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях».

«Это ровно то, что нас подтолкнуло к выдвижению наших предложений (по гарантиям безопасности). И в этой ситуации ответственность за дальнейшее ухудшение, а оно в такой ситуации, наверное, станет неизбежным, просто станет неотвратимым, ляжет на американскую сторону и на союзников США», — заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва надеется получить ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе следующего года. Песков также добавил, что после этого станет ясно, есть ли фундамент для организации переговоров глав России и США.