В Кремле понадеялись получить ответы на предложения по безопасности в январе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва надеется получить ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе следующего года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, уже согласован формат переговоров, которые могут начаться в начале 2022 года. «И будем надеяться, что мы получим конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы», — отметил представитель Кремля. Песков также добавил, что после этого станет ясно, есть ли фундамент для организации переговоров глав России и США.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что в позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, однако страна заинтересована в проведении переговоров. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. По его словам, между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Глава МИД назвал деловой реакцию американских коллег.

