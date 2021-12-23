Клуб Шевченко начал переговоры по трансферу Миранчука

Итальянский «Дженоа» начал переговоры по трансферу российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает La Repubblica.

«Аталанта» намерена выручить за переход 26-летнего хавбека 12 миллионов евро. Также клуб требует включения в сделку возможной выплаты еще трех миллионов евро в качестве бонусов. В трансфере Миранчука заинтересован нынешний тренер «Дженоа» украинец Андрей Шевченко.

Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Также в сферу интересов «Дженоа» входят нападаюший Болоньи Риккардо Орсолини, форвард «Гронингена» Йорген Ларсен и игрок обороны «Удинезе» Йенс Ларсен.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук отметился одним голом в десяти матчах. Также он принял участие в двух встречах в Лиге чемпионов.