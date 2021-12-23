Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме раскрыли «беспрецедентные» детали самоубийства магаданского депутата

Хинштейн: у покончившего с собой депутата нашли изъятое после скандальной охоты ружье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн раскрыл «беспрецедентные» детали самоубийства магаданского депутата Александра Крамаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, возле тела Крамаренко было найдено полуавтоматическое ружье Benelli Super Vinci Optifade, с которым депутат ездил на скандальную гусиную охоту. Оно было изъято следователями управления Следственного комитета (СК) по Чукотскому автономному округу летом сразу после возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 258 («Незаконная охота») УК РФ и приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Как отметил Хинштейн, 17 декабря следователь вернул ружье Крамаренко, хотя расследование дела по-прежнему продолжается и вещественные доказательства имеют для суда ключевое значение. Кроме того, на допросе Крамаренко дал полные признательные показания, взяв всю вину в организации браконьерской охоты на себя, что не могло не повлиять на его душевное состояние.

Также депутат отметил, что Крамаренко был исключен и из рядов «Единой России». «Именно мы в первую очередь и настаивали на возбуждении уголовного дела», — подчеркнул Хинштейн.

О смерти депутата Магаданской городской думы стало известно в понедельник, 20 декабря. По утверждению помощника председателя областного управления СК Андрея Макарова, ведомство рассматривает все возможные версии гибели политика — от самоубийства до противоправных действий в отношении погибшего.

В июне против Крамаренко возбудили уголовное дело из-за того, что он выложил из почти двух сотен убитых гусей надпись «Чукотка 2021». Сам депутат назвал снимок с убитыми птицами фотошопом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Началась ежегодная пресс-конференция Путина
Путин отказался от вступительного слова на большой пресс-конференции
Против сообщивших о психическом расстройстве сына Плющенко завели уголовное дело
Журналистов перед пресс-конференцией Путина обработали серебром
Франция рассекретила архивы Алжирской войны
В Евросоюзе призвали к сотрудничеству с Россией
Лебедев отреагировал на проверку его поста о мощах Следственным комитетом
Хозяйка предложила более приятный способ мытья унитаза
Bloomberg раскрыл причины сокращения поставок российского газа в Европу
Журналисты из регионов съехались на пресс-конференцию Путина в народных костюмах
В МГУ выразили обеспокоенность психологическим состоянием девятилетней студентки
Опустошенные месторождения «Нафтогаза» назвали угрозой для Украины
В Госдуме раскрыли «беспрецедентные» детали самоубийства магаданского депутата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter