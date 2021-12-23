Отсутствие сильных мужчин в группе Тутберидзе объяснили фразой «нет яиц»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, объяснил, почему среди подопечных тренера отсутствуют сильные фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У меня два варианта. Первый — нет яиц. Парни рафинированные, нет стержня. Мы, когда в детстве за девок дрались, его чувствовали», — заявил специалист. Он подчеркнул, что не призывает спортсменов драться, однако добавил, что у нынешнего поколения слишком много соблазнов.

«Второй — очень сложно разорваться и на мальчиков, и на девочек», — сказал Железняков. По его словам, тренеры могли бы бросить все усилия на подготовку мужчин и получить ощутимый результат.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.