Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Отсутствие сильных мужчин в группе Тутберидзе объяснили фразой «нет яиц»

Хореограф группы Тутберидзе Железняков об отсутствии сильных мужчин-одиночников: нет яиц

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, объяснил, почему среди подопечных тренера отсутствуют сильные фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У меня два варианта. Первый — нет яиц. Парни рафинированные, нет стержня. Мы, когда в детстве за девок дрались, его чувствовали», — заявил специалист. Он подчеркнул, что не призывает спортсменов драться, однако добавил, что у нынешнего поколения слишком много соблазнов.

«Второй — очень сложно разорваться и на мальчиков, и на девочек», — сказал Железняков. По его словам, тренеры могли бы бросить все усилия на подготовку мужчин и получить ощутимый результат.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны России проведет масштабные учения десантников в Крыму и на Кубани
Бывший глава СКР Кузбасса признан виновным в вымогательстве акций «Инской»
Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде
На Украине рассказали об опустошении месторождений газа
Диетологи назвали помогающий от тяги к сладкому продукт для завтрака
Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне
Раскрыт рискованный план Турции по «спасению лиры»
В Москве поссорившийся с охраной бара мужчина облил людей бензином и поджег
В еще одном российском регионе загорелась электростанция
В МГУ назвали неприемлемыми действия отца 9-летней студентки-вундеркинда
Средиземноморская диета оказалась полезной против COVID-19
Стюардесса в мини-юбке снялась в необычной позе в самолете и восхитила фанатов
Поклонская показала видео с нападением на ее дом в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter