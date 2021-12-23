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Военный суд США обвинили в оправдании насильника и удалении материалов дела

Женщина-военнослужащий обвинила военный суд США в произволе

Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com

Военнослужащая армии США Эрин Скэнлон рассказала общественности о случае изнасилования со стороны спецназовца из отряда «Дельта» и произволе военного суда, который оправдал насильника и удалил все материалы дела. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Скэнлон служила в артиллерийском подразделении в Форт-Брэгге, Северная Каролина, на младшей офицерской должности. Женщина утверждает, что 9 сентября 2016 года была изнасилована на вечеринке, организованной подозреваемым Кристобалем Лопесом Вальехо. В то время он еще находился на военной службе.

По материалам издания, Скэнлон была не единственной его жертвой. Полиция обвинила Вальехо в нескольких сексуальных преступлениях, но в конечном итоге дело было передано военным, которые подали в суд на Вальехо. Оперативник «Дельты» был признан невиновным, но никаких стенограмм или записей, кроме протокола судебного заседания, не осталось. Главным свидетелем защиты был его сослуживец, который убил своего лучшего друга несколькими месяцами ранее и имел психологические проблемы со здоровьем.

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В апреле 2019 года Скэнлон подала против армии США иск на сумму 10 миллионов долларов, утверждая, что Форт-Брэгг расследует и рассматривает дело о сексуальном насилии с большими нарушениями. Но военные отклонили иск, сославшись на закон, не позволяющий военнослужащим подавать подобные заявления. Офицер уволилась из армии и продолжает добиваться правосудия.

В июле Daily Mail сообщило о военнослужащем британской армии, который был обвинен в изнасиловании четырех женщин-сослуживцев. Против него было возбуждено уголовное дело, он приговорен к тюремному заключению на семь лет.

Ранее военный суд Северной Каролины приговорил к пожизненному заключению американского военнослужащего за изнасилование несовершеннолетнего. Согласно судебным документам, его жена умышленно преследовала свидетеля по делу и отговаривала его сотрудничать с представителями правоохранительных органов.

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Дмитрий Сотак
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