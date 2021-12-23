Путин напомнил о планах Запада по развалу России

Президент России Владимир Путин напомнил о планах США о желаемом ими территориальном устройстве России. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента США на тот момент, сказал: "Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части". В 1991 году мы сами себя разделили на 12 частей. Но такое ощущение, что нашим партнерам этого мало», — сказал он.

Президент Владимир Путин отметил, что Западу нужно было относиться к России как возможному союзнику, а не предпринимать попытки дальнейшего развала страны, несмотря на данные обещания и гарантии. Он добавил, что западным партнерам не нужна единая и сильная Россия, и поэтому Москва обязана действовать как считает нужным.