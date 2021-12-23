Стюардесса в мини-юбке снялась в необычной позе в самолете и восхитила фанатов

Бортпроводница устроила необычную фотосессию на борту самолета и восхитила пользователей сети. Снимок появился в Instagram-аккаунте @fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа.

На опубликованном кадре видно, как стюардесса забралась поверх пассажирских кресел и легла на них в горизонтальном положении, подперев голову руками. На девушке надета рабочая униформа — комплект из черной мини-юбки и рубашки с коротким рукавом, туфли на невысоком каблуке и телесные колготки. Из аксессуаров она выбрала наручные часы и сережки-гвоздики.

Поза бортпроводницы удивила фанатов. «Прекрасная леди», «Поразительно, как ты держишь равновесие», «Настоящий профессионал, не каждый так умеет», «Поразительно снято», «Я бы хотел увидеть это вживую», — писали подписчики в комментариях.

Ранее в декабре бортпроводница поделилась снимком в необычной позе в салоне самолета и удивила подписчиков. Девушка забралась на багажную полку с головой, повиснув на ней. Стюардесса вытянула вниз одну ногу, а вторую согнула в колене.