Стюардесса в мини-юбке забралась на багажную полку с головой и восхитила публику

Бортпроводница поделилась снимком в необычной позе в салоне самолета и удивила подписчиков. Фотография появилась в Instagram-аккаунте fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа.

На опубликованном кадре видно, как девушка забралась на багажную полку с головой, повиснув на ней. Стюардесса вытянула вниз одну ногу, а вторую согнула в колене. На девушке надет фирменный костюм, состоящий из белой рубашки и синей мини-юбки, а также прозрачные колготки и черные туфли на высоком остром каблуке.

Публика в сети оценила снимок стюардессы и оставила восхищенные комментарии. «Превосходное фото», «Боже, как горячо», «Просто невероятная», «Вы так прекрасны», «Готов следовать за этими ногами хоть на край света», — писали они.

Ранее в декабре бывшая бортпроводница американских авиалиний Кэт Камалани назвала три способа для комфортных путешествий с тяжелым чемоданом. По ее мнению, чтобы однажды не попасть в унизительную ситуацию в лайнере, пытаясь закинуть чемодан на высокую багажную полку, перед поездкой необходимо попробовать проделать то же самое дома.