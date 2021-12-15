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Стюардесса в мини-юбке забралась на багажную полку с головой и восхитила публику

Бортпроводница в мини-юбке поделилась фото в необычной позе и удивила подписчиков

Фото: @fly_hostess_

Бортпроводница поделилась снимком в необычной позе в салоне самолета и удивила подписчиков. Фотография появилась в Instagram-аккаунте fly_hostess, освещающем досуг членов экипажа.

На опубликованном кадре видно, как девушка забралась на багажную полку с головой, повиснув на ней. Стюардесса вытянула вниз одну ногу, а вторую согнула в колене. На девушке надет фирменный костюм, состоящий из белой рубашки и синей мини-юбки, а также прозрачные колготки и черные туфли на высоком остром каблуке.

Публика в сети оценила снимок стюардессы и оставила восхищенные комментарии. «Превосходное фото», «Боже, как горячо», «Просто невероятная», «Вы так прекрасны», «Готов следовать за этими ногами хоть на край света», — писали они.

Ранее в декабре бывшая бортпроводница американских авиалиний Кэт Камалани назвала три способа для комфортных путешествий с тяжелым чемоданом. По ее мнению, чтобы однажды не попасть в унизительную ситуацию в лайнере, пытаясь закинуть чемодан на высокую багажную полку, перед поездкой необходимо попробовать проделать то же самое дома.

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Валентина Процкова
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