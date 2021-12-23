Путин рассказал о российском мегапроекте

Президент России Владимир Путин прокомментировал развитие российского мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна проходить через Великий Новгород. О реализации проекта глава государства рассказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

ВСМ — отдельная тема, которая находится еще в проработке, ответил Путин на вопрос журналистки из Великого Новгорода о перспективах развития ВСМ. Глава России отметил, что если проект будет реализован, он отразится на развитии Великого Новгорода, так как город станет одной из остановок.

Вместе с тем Путин добавил, что строительство магистрали сделает бессмысленным существование авиации между Москвой и Петербургом, поэтому над этой идеей еще следует подумать. «До недавнего времени все [магистрали] были убыточные, даже для Китая с его полумиллиардным населением. Это экономика, ее надо считать. Для нашей страны это важно», — заметил глава государства. Сейчас идея обсуждается на экспертном уровне.

Путин добавил, что в России сейчас уделяется особое внимание развитию инфраструктуры в малых городах и между ними. По его словам, «колоссальные ресурсы» вкладываются в то, чтобы связывать территории по всем видам транспорта —железнодорожному, автомобильному, морскому, речному и авиационному. По мнению президента, эти мероприятия являются одним из драйверов роста российской экономики.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург до мая 2013 года планировалась как первая в России высокоскоростная железнодорожная пассажирская магистраль протяженностью 679 километров, однако строительство так и не было начато. Согласно планам, возведение ВСМ должно начаться в 2021 году, а движение — в 2028-ом. Время в пути без учета остановок — 2 часа 15 минут. Однако в ноябре 2021 года стало известно, что власти могут сдвинуть сроки строительства или вообще отказаться от создания ВСМ в пользу усовершенствования и наращивания скоростей на действующей линии между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже эти планы опроверг вице-премьер Марат Хуснуллин.