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Пожилая россиянка закурила во время кислородотерапии, загорелась и умерла

В Москве 72-летняя женщина загорелась во время кислородотерапии из-за сигареты

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Жительница Москвы решила закурить во время кислородотерапии, которую она проходила для лечения от коронавируса, и вспыхнула. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник.

72-летнюю женщину доставили в больницу с поражением около 35 процентов тканей и глубокими ожогами лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей.

В квартиру пострадавшей был направлен отряд полиции. Они выяснили, что пожилая москвичка получила такие ожоги из-за исходящего потока кислорода из баллона, который загорелся после того, как женщина решила закурить.

Медики боролись за жизнь пострадавшей неделю, однако спасти ее не удалось.

Ранее в Подмосковье мужчина решил разжечь костер бензином. Он налил горючее в тлеющие угли, после чего струя вспыхнула и подожгла канистру, а огонь перекинулся на него самого. Произошедшее попало на видео.

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Никита Абрамов
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