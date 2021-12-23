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Путин назвал важнейшую задачу для России и вспомнил Солженицына

Президент России Путин вспомнил Солженицына и назвал сбережение народа главной задачей

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал решение демографических проблем одной из главных задач для государства. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Сбережение народа, о котором говорил [писатель Александр] Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и драйверов роста», — заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране.

Помимо этого, президент заявил, что в стране наблюдается увеличение смертности.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов.

Игорь Дмитров
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