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В российском регионе смягчили коронавирусные ограничения

Власти Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Якутии отменили требование о предъявлении подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесенного заболевания QR-кодов для посещения торговых центров. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщается на сайте властей российского региона.

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По указу главы Якутии Айсена Николаева, смягчение коронавирусных ограничений начинает действовать уже с 23 декабря. Ковид-сертификата не потребуется для допуска в торгово-развлекательные центры и торговые комплексы. Кроме того, проведение официальных спортивных мероприятий допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Продлен также режим работы общепита до часу ночи.

Ослабление ограничений стало возможным благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации и повышению количества взрослого населения, вакцинированного от COVID-19, отмечается в сообщении властей Якутии.

Ранее аналогичное решение об ослаблении коронавирусных ограничений приняли в Свердловской и Белгородской областях.

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Евгения Куликова
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