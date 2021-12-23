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Вирусолог рассказал о заразности омикрона до появления симптомов

Вирусолог Альтштейн: омикрон может быть заразен за 2-3 дня до появления симптомов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Омикрон-штамм коронавируса может быть заразным за 2-3 дня до проявления симптомов. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Он хорошо размножается в верхних дыхательных путях, его там много накапливается, собственно, поэтому отсюда природа заразности», — объяснил он. По словам вирусолога, другие варианты COVID-19 способны передаваться от человека к человеку за день до того, как у больного проявляются симптомы.

Ранее эксперт Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что при заражении человека омикроном симптомы заболевания могут проявиться уже на следующие сутки или через день.

Особенно тяжело переносят болезнь зараженные омикрон-штаммом коронавируса непривитые пожилые пациенты. Эти выводы российские врачи сделали на основе исследований миссии по изучению омикрона в ЮАР. Но в большинстве случаев пациенты с южноафриканским штаммом легко переносят COVID-19.

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Екатерина Смирная
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