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Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента Зеленского на заседание по иску Петра Порошенко

Фото: Johanna Geron / Reuters

Верховный суд Украины вызвал президента республики Владимира Зеленского для участия в заседании по иску бывшего главы государства, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что в своем Порошенко требует от Зеленского полностью обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук якобы проводил с российскими чиновниками и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Георгий Нестеров
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