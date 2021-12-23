Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента республики Владимира Зеленского для участия в заседании по иску бывшего главы государства, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что в своем Порошенко требует от Зеленского полностью обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук якобы проводил с российскими чиновниками и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).