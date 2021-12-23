Зеленского обвинили в госизмене

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в государственной измене. Соответствующие заявления подали депутаты Верховной Рады из партии «Европейская солидарность» в украинские правоохранительные органы, сообщается на сайте политического движения.

«Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора — Российской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины», — говорится в обращении народных избранников. Заявления они отправили в Службу безопасности Украины, государственное бюро расследований, а также генеральному прокурору страны.

По мнению депутатов, Зеленский разрушил энергетическую независимость Украины, которую создавал в 2016-2019 году предыдущий президент Украины Петр Порошенко, лидер «Европейской солидарности». Нынешний президент якобы намеренно перевел снабжение теплоэнергетических станций страны на топливо из России. Зеленский предал родину ради интересов украинского олигарха Игоря Коломойского, который занимался поставками российского угля предприятиям теплоснабжения Украины, уверены парламентарии.

Действия сторонников Порошенко происходят на фоне отсутствия их лидера в стране. Бывший президент срочно покинул пределы Украины после того, как сотрудник государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу. Порошенко на Украине также обвиняют в госизмене, и тоже — из-за поставок угля. Правда, на этот раз не из России, а напрямую из Донбасса.

Адвокат украинского лидера Илья Новиков не считает поступок Порошенко бегством, ссылаясь на то, что президент просто отправился в рабочую поездку, после которой проведет январские праздники с семьей. Он добавил, что лидер «Европейской солидарности» вернется на Украину после каникул.