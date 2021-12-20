Названы сроки возвращения Порошенко на Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко не намерен скрываться за границей из-за обвинения в государственной измене и вернется в страну сразу после новогодних праздников. Такие сроки возвращения политика на родину в эфире телеканала «Прямой» назвал его адвокат Илья Новиков.

По словам юриста, праздничные каникулы — единственное время, когда Порошенко имеет возможность провести время со своей семьей, не отвлекаясь на рабочие дела. Он также заверил, что украинские правоохранители рассчитывают на «побег» экс-президента за рубеж, однако политик не предоставит им такой возможности.

«Им хотелось бы, чтобы ситуация развивалась так, чтобы он находился за границей. А они бы говорили, что он боится, не хочет возвращаться: "А вот мы сейчас его заочно будем судить"», — сказал Новиков, при этом подчеркнув, что сам начнет изучать выдвинутые подозрения и готовить материалы в суд до конца этого года.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего президента республики, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.