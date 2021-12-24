Раскрыты подробности состояния госпитализированного Тимура Батрутдинова

Степень поражения легких у российского юмориста Тимура Батрутдинова и резидента Comedy Club, госпитализированного с коронавирусом, снизилась. Подробности состоянии здоровья комика раскрыло издание Mash в Telegram.

Сообщается, что комику стало лучше, степень поражения его легких снизилась. Однако очаги поражения в верхней части легких немного увеличились, из-за чего показатель насыщения крови кислородом упал. «Анализы крови показывают небольшое отклонение. Из-за такой картины Батрутдинову назначили гормональную терапию», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Батрутдинов был госпитализирован с 50-процентным поражением легких. В начале заболевания комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Состояние звезды Comedy Сlub оценивалось как среднетяжелое.

В марте 2020 года Батрутдинов в шутку заявил, что коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту «штуку в стиле Дэна Брауна», автора книги «Код Да Винчи», не стоит воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что считает это «конспирологической хренотенью», и в конце публикации дал людям реальные советы по профилактике заражения коронавирусом.