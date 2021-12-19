Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50-процентным поражением легких

Российского юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких. В начале декабра он заразился коронавирусом, пишет StarHit.

Как пишет издание, в начале COVID-19 комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Оказалось, что у Батрутдинова поражены легкие на 25-50 процентов.

Сейчас состояние звезды Comedy Сlub оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под тщательным наблюдением специалистов.

В марте 2020-го Батрутдинов заявил, что китайский коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту «штуку в стиле Дэна Брауна», автора книги «Код Да Винчи», не стоит воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что считает это «конспирологической хренотенью» и в конце публикации дал людям реальные советы по профилактике заражения коронавирусом.