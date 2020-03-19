Тимур Батрутдинов обнаружил в коронавирусе масонский след

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сделал публикацию в Instagram по поводу того, что китайский коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту «штуку в стиле Дэна Брауна», автора книги «Код Да Винчи», не стоит воспринимать всерьез.

В обнаруженном им посте говорится о том, что слово coronavirus при прочтении наоборот звучит как «заклинание в манускриптах на языке хинди». Также там показан символ масонов — треугольник, внутри которого изображается открытый глаз. «Перевод непреклонен. Surivan or oc — восход и глаз», — заметил Батрутдинов.

До меня дошла вот такая штука в стиле Дэна Брауна. Лично сам проверил в гугл-транслейтере на многих языках. Скорей всего это совпадение. Или нет? 🤔 Поискал эту новость в гугле но везде она идёт с одинаковым текстом, поэтому нет контекста самого якобы древнего манускрипта. Может, кто-то в курсе? Непонятно почему именно хинди. Но перевод непреклонен. Surivan or oc - восход и глаз 🌄 👁 Теперь живите с этой ненужной информацией вместе со мной) Из абсолютно понятного об этом вирусе, без всякой конспирологической хренотени, это - . ✅ воздержитесь от поездок заграницу . ✅ Если вы или ваши близкие вернулись недавно откуда либо (вирус уже на всей планете), останьтесь дома на 14 дней даже если у вас нет признаков заболевания, но во избежание распространения вируса . ✅ Если вы чувствуете себя плохо - вызовите скорую и постарайтесь минимально контактировать с другими людьми, особенно с пожилыми . ✅ В качестве профилактики постоянно мойте руки мылом и используйте санитайзер . ✅Не целуйтесь при встрече и не пожимайте руки . ✅ Не трогайте лицо . ✅ Старайтесь не есть в общественных местах - Избегайте большего скопления людей . ✅ Не паникуйте! И не позволяйте паниковать своим близким! . Вы сами не раз уже это слышали и читали. Ну пусть и у меня повисит эта напоминалка. Не помешает. Всем крепкого здоровья! #coronavirus #surivanoroc Фото опубликовано @timurbatrutdinov

Он подчеркнул, что считает это «конспирологической хренотенью» и в конце публикации дал людям реальные советы по профилактике заражения коронавирусом. Юморист призвал поклонников не выезжать за границу и остаться на две недели на домашний карантин после возвращения из-за рубежа.

По словам Батрутдинова, лучшей профилактикой будет регулярно мыть руки мылом и пользоваться санитайзером. Он также посоветовал не паниковать и не позволять паниковать близким.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что нашла плюсы в ситуации с распространением китайского коронавируса. Супруга резидента Comedy Club Павла Воли уверена, что у людей будет больше времени для самосовершенствования.

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