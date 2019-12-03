Батрутдинов определил основную черту российских женщин

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов назвал меркантильность чертой большинства россиянок. Об этом он порассуждал во время интервью, опубликованного на YouTube-канале «А поговорить?».

По наблюдению Батрутдинова, меркантильность россиянок может быть заметна не сразу, однако многие женщины гонятся за наживой. Он заметил, что сам имел опыт общения с подобными девушками.

«Допустим, какие-то у меня общения с девушкой начинаются с намеком, пока что там "черновик отношений". И уже на третий день она просит уже денег, чтобы я решил, закрыл какие-то долги, какие-то проблемы», — заявил комик, уточнив, что в такой ситуации сразу понимает свою функцию в данном союзе.

Батрутдинов отметил, что наибольшей суммой, которую у него просила возлюбленная, были 100 тысяч рублей. По словам резидента Comedy Club, он отдал девушке необходимые деньги.

В мае Батрутдинов опроверг слухи о своей гомосексуальности. Он объяснил, что подобные домысли возникают у тех, кто не может понять, как у успешного и известного мужчины не может быть спутницы.

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