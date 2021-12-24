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Россия заявила о планах Запада устроить провокацию на референдуме в Белоруссии

МИД России: Запад может устроить провокацию на референдуме по Конституции Белоруссии

Фото: BelaPAN / Reuters

Россия опасается, что страны Запада могут устроить провокацию в Белоруссии на референдуме по принятию поправок в Конституцию страны. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, на такой шаг Европа и США могут пойти ради возобновления протестов и расширения своего влияния на страну. «Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой — это хорошо апробированная тактика Запада», — сказал Полищук.

Он добавил, что планы провокаций разрабатываются напрямую через белорусскую оппозицию, а политэмигранты получают деньги за свою работу против правительства Белоруссии. «Посмотрите, какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие "гастроли" устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают», — отметил дипломат.

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после выборов в августе 2020 года. Он утверждал, что после принятия нового варианта основного закона покинет пост, однако позже от своих слов отказался. Сам референдум, по словам политика, должен состояться не позднее второй половины февраля 2022 года.

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Алевтина Запольская
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