Археологи нашли в Великом Новгороде рыболовные поплавки и берестяную грамоту

В Великом Новгороде начались археологические раскопки, где в скором времени появится новый Морской центр. В культурном слое, который относится к первой половине XIII века, специалисты нашли берестяную грамоту. Об этом рассказал член ИА РАН Александр Бадалов, передает «Новгородское областное телевидение».

«Берестяной сверток достаточно классического вида, как мы любим», — заявил он. Бадалов также отметил, что пока специалисты еще не расшифровали найденное послание, однако известно, что в письме слова располагаются в несколько рядов. Археолог добавил, за 70 лет работы на новгородской земле было найдено и исследовано всего 1144 берестяных грамоты.

В данных раскопах оказались железные ножи с костяными и деревянными вставками, ювелирные изделия и разные бытовые предметы из кожи и войлока. На прибрежной территории раньше были складские помещения, от которых сохранились деревянные основания, также там часто рыбачили. В связи с этим в слоях земли остались поплавки и фрагменты сетей.

По словам члена ИА РАН Александра Исаева, раскопки необходимо провести в срочном порядке, так как новый Морской центр должен быть построен до конца 2023 года. «Зима — не самое привычное для археолога время года, но помогают строители: нам сделали прекрасный навес, на днях подключат освещение», — заметил он.

Ранее также стало известно, что в Великом Новгороде нашли костяные коньки вместе с берестяными грамотами, печатями, монетами и европейскими товарными пломбами. Археологи «представили великолепный материал не только в плане материальной культуры, но и по исторической топографии древнего города».

Летом специалисты также нашли уникальную копоушку из бронзы в виде человека в Людином конце средневекового Новгорода. Помимо этого, был исследован 30-сантиметровый фрагмент бересты с посланием из XII века.