В Великом Новгороде нашли древнерусские костяные коньки и берестяные грамоты

В Великом Новгороде археологи нашли древнерусские костяные коньки и берестяные грамоты. Об этом сообщает REGNUM.

Сотрудник Института археологии Российской академии наук Олег Олейников презентовал доклад об итогах раскопок и отметил, что они «представили великолепный материал не только в плане материальной культуры, но и по исторической топографии древнего Новгорода». По словам Олейникова, специалистом удалось вскрыть почти 200 метров средневековой улицы и найти берестяные грамоты, печати, монеты, европейские товарные пломбы. Эти артефакты указывают на то, что на Ильине улице проживали зажиточные люди. Сама улица, как оказалось, появилась в XI веке.

Археологи также изучили и другие улицы, сумев получить более точное представление о быте древних народов. Там удалось обнаружить винцовые кресты, булавки, а также костяные коньки для катания на льду и фрагменты кожаной обуви.

В октябре стало известно, что специалисты в ходе работ по реставрации памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде обнаружили внутри его полого пьедестала сталактиты. Они успели образоваться более чем за 150 лет.