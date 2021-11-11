Новые находки под Калининградом углубили знания о древней культуре

Археологи после проведения раскопок под Калининградом рассказали о самых интересных находках времен Великого переселения народов. Об этом сообщает «Российская газета», отмечая, что благодаря ним специалисты углубили знания о самбийско-натангийской культуре, в числе об эстах.

По словам главы Самбийской экспедиции ИА РАН Константина Скворцова, археологические работы прошли на территории, где сейчас строится автобан «Приморское кольцо». Он добавил, что там было найдено большое количество необычных погребальных комплексов с ценными предметами быта, относящимися к III-VII векам нашей эры.

В итоге оказалось, что ранее в регионе были широко распространены захоронения всадников с лошадьми. Ученый пояснил, что в таких могилах находили человеческие останки вместе с костями одного или даже нескольких животных, и это были «элитные погребения».

Кроме того, одной из самых удивительных и уникальных находок специалист назвал мешочек, в котором оказалась полностью сохранившаяся коллекция фишек из римского стекла. Археолог предположил, что это элементы настольной игры «лудус латрункулорум».

В заключение российский историк Анна Мастыкова заявила, что Калининградская область может войти в число важнейших археологических площадок страны. По ее словам, уже отечественные и иностранные ученые готовятся к новым поездкам.