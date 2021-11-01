В Калининградской области исследуют 400-летний форт

Экспедиция Русского географического общества начала исследования крепости Пиллау в Калининградской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что научные сотрудники хотят составить 3D-планы доступных внутренних помещений 400-летнего форта, а также найти скрытые комнаты, не обозначенные на чертежах и планах. Работы будут проводиться совместно с с военными саперами Балтфлота.

«Ценнейший артефакт — это звездчатый форт, которых не так много и сохранилось. Но это — очень старая, аутентичная постройка и, прикасаясь к любому кирпичу, мы прикасаемся к истории», — сообщил руководитель экспедиции Андрей Иванов.

Форт Пиллау был заложен еще в XVII веке после оккупации поселения шведской армией и являлся одним из ключевых оборонительных сооружений Восточной Пруссии. Во время Великой Отечественной войны, после штурма крепости советскими войсками весной 1945 года, многие части старинной цитадели были сильно повреждены, отдельные казематы замуровали.

Ранее в октябре в Калининградской области во время работ по строительству участка Приморского кольца обнаружили древний некрополь. Как отмечается, найденные захоронения относятся к III-VII векам нашей эры. Всего на территории некрополя отыскали порядка 2 тысяч могил мужчин, женщин и детей.