Музей янтаря в Калининграде купит янтарное панно с портретом Александра Невского

Музей янтаря покупает янтарное панно с портретом Александра Невского. Это следует из данных портала госзакупок, передает kgd.ru.

Мозаичное панно из янтаря и дерева в раме имеет размеры 97х80х12 сантиметров. Портрет Александра Невского выполнили в 2011 году в Санкт-Петербурге. Картину приобретают для пополнения музейной коллекции.

Произведение обойдется в два миллиона рублей. Музей покупает портрет за собственные средства.

Ранее сообщалось, что в поселке Луха Ивановской области открылся музей Луковый терем, посвященный луку. В музее расскажут об истории Луха, местных традициях и особенностях выращивания лука. Там также планируют проводить мастер-классы по гончарному делу, вышивке, луковой кулинарии.