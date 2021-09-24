В Лухе открыли музей «Луковый терем»

В поселке Луха Ивановской области открылся музей «Луковый терем», посвященный луку. Об этом сообщает «Ивановская газета».

Музей расположен на улице Островского, 1. Открытие состоялось 10 сентября, однако там было немного посетителей — мероприятие готовили к традиционному фестивалю лука, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось провести онлайн.

«О музее лука думали давно, да и пожилые жители хотели свой тихий уголок иметь. Всем миром обустраивали дом, проводили субботники. И даже огромный самовар из Благовещенья привезли — в качестве экспоната для музея», — рассказал глава поселка Николай Смуров

В музее расскажут об истории Луха, местных традициях и особенностях выращивания Лука. Там также планируют проводить мастер-классы по гончарному делу, вышивке, луковой кулинарии.

Ранее сообщалось, что в Рыбинском музее-заповеднике 24 сентября откроется выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, посвященного русскому модерну. На выставке будут представлены работы Валентина Серова, Александра Бенуа, Николая Рериха, Ильи Репина и других авторов, всего посетители смогут увидеть более 200 произведений.